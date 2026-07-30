Гриф Берлин пролетел половину Европы и оказался в Украине: чем закончилось его путешествие

Вместо того чтобы остаться в традиционных для своего вида горных районах Балкан, птица выбрала необычный маршрут.

Черный гриф из Берлина, родившийся год назад в Берлинском зоопарке, неожиданно оказался в Украине после необычного путешествия по Европе. О его истории рассказал исследователь Игорь Самохин, который также опубликовал соответствующие фото.

Весной этого года птица стала участником болгарской программы по реинтродукции черных грифов в дикую природу. В мае его выпустили на волю, предварительно оснастив кольцом с маркировкой B1T и современным GPS-передатчиком, который позволяет отслеживать его перемещения.

Однако вместо того, чтобы остаться в традиционных для своего вида горных районах Балкан, Берлин выбрал необычный маршрут. Сначала он перелетел в Румынию, а затем добрался до центральной Украины.

Для черных грифов такое путешествие нетипично, отмечает специалист, ведь в Европе они в основном обитают в горной местности, в частности в Крыму. Черкасская область же вовсе не является естественной средой обитания для этого вида. Тем не менее птица продолжила путешествие и долетела до Белой Церкви в Киевской области, где некоторое время питалась на местной свалке.

"Впоследствии с Берлином произошла беда", – рассказал Самохин.

Птица травмировала ногу, вероятно, после нападения бродячей собаки, а затем оказалась в небольшой заболоченной долине среди густых зарослей камыша к югу от Белой Церкви. Из-за полученной травмы обессиленный гриф уже не смог подняться в воздух и оставался на одном месте.

Именно GPS-передатчик помог быстро выявить проблему, пояснил специалист. Болгарские специалисты, следящие за птицей, заметили, что ее координаты долгое время не меняются, после чего начали искать контакты украинских орнитологов и бордеров.

На просьбу о помощи откликнулись Самохин и Алина Рожкова. Утром 28 июля они отправились по точным координатам, полученным от болгарских коллег.

Добраться до птицы было непросто: пришлось пробираться сквозь высокий камыш, который после дождя был полностью залит водой. Несмотря на это, грифа удалось быстро найти. Берлин был сильно истощён и обезвожен, но даже в таком состоянии активно защищался, пытаясь клювом атаковать своих спасителей.

После того как птицу напоили водой, её перенесли на открытое место, надеясь, что она сможет самостоятельно взлететь. Гриф несколько минут пытался это сделать, однако сил у него уже не хватало. Поэтому Берлина поместили в картонную коробку и доставили в Киев на ветеринарный осмотр.

Обследование показало, что переломов или других критических повреждений у птицы нет, однако ветеринары обнаружили серьезную рану на ноге, которая требует лечения.

Сейчас черный гриф находится под опекой общественной организации "Садыба Нюшаник. Помощь птицам", где ему обрабатывают рану, проводят курс антибиотикотерапии и обеспечивают необходимым питанием. По словам волонтеров, Берлин уже успел съесть целого кролика.

Если лечение пройдет успешно, а травмированная лапа полностью заживет, птицу планируют снова выпустить в дикую природу. Его спасатели надеются, что на этот раз Берлин избежит опасных приключений и отправится в сторону Балкан, где сейчас активно восстанавливается популяция черных грифов и для них созданы благоприятные условия.

Черный гриф – самая крупная хищная птица Европы. Размах его крыльев может достигать трёх метров, а продолжительность жизни в дикой природе составляет до 30 лет. Поэтому Берлин, которому всего один год, ещё совсем молод и имеет все шансы вернуться к жизни на воле, отмечает специалист.

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