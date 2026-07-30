Российская ракета прорвалась в Польшу: авиаэксперт объяснил, кто должен был ее сбить

Хорошо, что ракета упала в поле, подчеркнул Романенко.

Польская ПВО пропустила российскую ракету, вероятно, Х-101, и хорошо, что она упала в поле. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Если ракета, вероятно, Х-101, упала на польской территории, то ее пропустила польская ПВО. При чем здесь мы? Ошиблись не мы, а они", – отметил он.

По его словам, Украина неоднократно предлагала Польше создать 30-километровую зону у границы, в пределах которой можно было бы эффективно применять большинство ЗРК средней дальности.

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"Мы предлагали им разместить у границы ЗРК и сбивать ракеты над украинской территорией. Но они не захотели, поэтому теперь придется сбивать ракеты и "Шахеды" уже над своей территорией. Хорошо, что они падают в полях, но ракета может залететь и в город и попасть прямо в дом", – сказал Романенко.

Массированный удар по Украине

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация осуществила массированный обстрел Украины в ночь на 30 июля ракетами и дронами. Во время этой атаки одна ракета залетела в Польшу.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что этой ночью российская крылатая ракета Х-101 залетела на территорию Польши в ходе масштабного удара России по Украине, нарушив воздушное пространство НАТО.

По словам главы МИД, это является очередным убедительным свидетельством того, что укрепление противовоздушной обороны Украины сейчас является насущной необходимостью и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества. Министр подчеркнул, что между нашими двумя странами не должно быть разногласий.

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