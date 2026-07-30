Монета в 1 цент стоит США почти в четыре раза больше: 230-летнняя история канула в Лету

Монета, изготовление которой обходилось почти в четыре раза дороже её номинальной стоимости, встретила свой неизбежный конец.

Изготовление монеты, стоимостью в 1 цент, должно обходиться примерно в 1 цент. Вот только производство пенни обходилось в последние десятилетия в США в четыре раза больше номинальной стоимости.

Издание Space daily пишет, что к моменту отказа от пенни разрыв между стоимостью монеты и затратами на ее производство стал настолько большим, что дальнейшее ее использование утратило смысл.

Согласно годовому отчёту Монетного двора США, в 2024 году производство и распространение одного пенни обходилось в 3,69 цента, что почти в четыре раза превышало его номинальную стоимость. При этом указано, что в 2024 году Министерство финансов потеряло на пенни около 85,3 миллиона долларов.

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Кроме того, затраты быстро росли. Издание Coin News сообщило, что в 2024 году себестоимость одной монеты подскочила на 20,2% – с 3,07 цента до 3,69.

Самым главным аргументом против отмены пенни был страх перед скрытым "налогом на округление": опасение, что округление сумм наличных незаметно обойдется покупателям дороже. Используя данные кассовых аппаратов одной сети магазинов повседневного спроса на Восточном побережье, Уэйплс пришел к выводу, что "округление в большую и меньшую сторону по сути уравновешивается, оказывая незначительное влияние на потребителей".

12 ноября 2025 года Монетный двор США провёл церемониальную чеканку в Филадельфии, где казначей Брэндон Бич отчеканил последнюю монету номиналом в 1 цент, положив конец 232-летней истории.

Прекращение производства – это не то же самое, что исчезновение пенни. По данным Министерства финансов, в обращении по-прежнему находится примерно 114 миллиардов пенни. Многие из них, вероятно, лежат в банках или потерялись, но остаются законным платежным средством.

Министерство финансов прогнозирует немедленную экономию на расходах на материалы в размере около 56 миллионов долларов в год. В то же время Федеральный резервный банк Ричмонда предупреждает, что отказ от монеты в 1 цент может привести к росту спроса на монету в 5 центов, производство которой в 2024 году обойдется в 13,8 цента, что более чем в два раза превышает её номинальную стоимость.

Ранее УНИАН писал, что одна из самых известных монет с ошибкой в американской истории снова окажется на аукционе.

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