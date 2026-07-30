Эта привычка может принести проблемы: почему не стоит оставлять грязную посуду в раковине

Оставлять посуду в воде надолго – тоже не лучшее решение.

После ужина не всегда хочется сразу мыть посуду, поэтому многие оставляют ее в раковине до утра. Однако эксперты предупреждают, что эта привычка может привлечь вредителей и затруднить поддержание чистоты на кухне, пишет marthastewart.com.

Грязная посуда становится постоянным источником пищи для вредителей, в частности тараканов, муравьев, мышей и крыс. Со временем они могут обосноваться поблизости, поскольку в раковине для них есть все необходимое – еда, вода и укрытие.

По словам менеджера по технической безопасности и сертифицированного энтомолога Стю Мьюра, такая привычка может превратиться в серьезную проблему.

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Кроме того, оставлять посуду замоченной в воде на длительное время также не стоит. В ходе этого процесса бактерии начинают активно размножаться, а вода со временем становится мутной.

Соучредительница линейки безопасных чистящих средств на растительной основе Дженнифер Парнелл отмечает, что на посуде может образоваться скользкая пленка, из-за которой её будет сложнее отмыть. Поэтому замачивание лучше использовать только на короткое время, а не оставлять посуду до следующего дня.

Как бактерии и запахи накапливаются на кухне

Если грязная посуда остается в воде на ночь, бактерии быстрее размножаются, особенно когда температура воды понижается. Кроме того, остатки еды могут передавать запахи пористым материалам на кухне – дереву, тканям и губкам.

Больше всего впитывает запахи и влагу дерево, поскольку оно имеет пористую структуру. Трещины и щели в таких поверхностях могут стать местом скопления бактерий.

Остатки еды и неприятные запахи также привлекают вредителей, ведь дают им постоянный источник питания.

Как избежать проблем с грязной посудой

Эксперты советуют не откладывать мытье посуды надолго. Лучше всего ополаскивать её сразу после использования, чтобы еда не засыхала. Если есть посудомоечная машина, грязные тарелки стоит сразу загружать в неё.

Если посуду моют вручную, её можно ненадолго замочить в горячей воде с небольшим количеством моющего средства, а затем тщательно очистить.

Перед сном лучше оставлять раковину чистой и пустой, ведь это устраняет постоянный источник пищи для вредителей. Также специалисты рекомендуют регулярно дезинфицировать губки и кухонные полотенца, а также промывать измельчитель пищевых отходов горячей водой, чтобы избежать накопления бактерий и появления неприятных запахов.

Лайфхаки для мытья посуды

Ранее УНИАН писал о том, как настроить посудомоечную машину для работы с жесткой водой, чтобы избавиться от белого налета на посуде. Отмечалось, что в большинстве случаев его легко удалить, если знать причину появления.

Также сообщалось, что копеечное средство поможет отмыть раковину на кухне до блеска. Как говорилось в материале, наиболее эффективно для очистки нержавеющей стали работает сочетание пищевой соды, средства для мытья посуды и, при необходимости, небольшого количества уксуса.

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