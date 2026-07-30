Что могло случиться с украинским F-16: эксперт назвал уязвимое место истребителя

Романенко подчеркнул, что пилоты, как правило, катапультируются только в крайне критической ситуации.

Потеря Украиной истребителя F-16 могла произойти по нескольким причинам, в частности из-за технической неисправности или ошибки пилота. Этот тип самолета имеет один двигатель, отказ которого мог привести к падению. В то же время важно, что пилот смог катапультироваться. Об этом в комментарии УНИАН сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Он отметил, что F-16 достаточно успешно могут сбивать российские крылатые ракеты. По его словам, запасы советских авиационных ракет в Украине почти исчерпаны, и у союзников их тоже осталось немного.

"Вместо этого F-16 используют старые модели американских ракет "Sidewinder" малой дальности. Но для уничтожения крылатой ракеты этого достаточно. Они стоят не 900 тысяч долларов, как новые модификации, а где-то по 300 тысяч. Эти ракеты достаточно эффективны – крылатая ракета не уйдет от авиационной даже малой дальности", – пояснил Романенко.

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Он напомнил, что F-16 оснащен ещё и 20-миллиметровой пушкой с большим боезапасом (511 снарядов). Украинские летчики неоднократно использовали её для уничтожения, в частности, реактивных "Шахедов".

Когда пилот F-16 принимает решение катапультироваться

Романенко подчеркнул, что летчики обычно катапультируются только в крайне критической ситуации.

"Они стараются не покидать самолет, пока есть хотя бы малейшая возможность его спасти – восстановить управляемость или совершить посадку. Но на истребителях, развивающих сверхзвуковую скорость, время на реакцию пилота очень ограничено. Если он понимает, что не сможет спасти самолет и существует реальная опасность для его жизни, то катапультируется", – сказал эксперт.

В то же время он рассказал, что катапультирование является крайне травматичной процедурой для летчика из-за огромной нагрузки на позвоночник. Поэтому после этого пилота сразу направляют в больницу на восстановление.

"В случае неудачного катапультирования летчика даже могут списать из-за критических повреждений. Поэтому пилоты прибегают к этому только в крайнем случае", – рассказал Романенко.

По его словам, во всех военно-воздушных силах к потере самолета относятся с пониманием – мол, "ну, бывает", а вот потеря пилота – это уже настоящая трагедия.

"Ведь его подготовка обходится чрезвычайно дорого – на современного пилота тратят не только миллионы долларов, но и годы тренировок. А если речь идет об опытном летчике командного состава, то затраты составляют минимум несколько миллионов долларов и до 5 лет подготовки", – сказал Романенко.

Потеря F-16

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Воздушных силах сообщили, что Украина на одном из направлений фронта потеряла истребитель F-16. Отмечалось, что пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться. В ведомстве подчеркнули, что пилот в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики.

30 июля в ГБР сообщили, что начато досудебное расследование по факту катастрофы F-16, произошедшей во время выполнения боевой задачи в Полтавской области. По предварительной информации, она произошла около 18:45 в Кременчугском районе Полтавской области. "Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил полётов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу", – сообщает ГБР.

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