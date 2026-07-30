'До свадьбы мало времени': Денисенко показала подготовку и призналась, хочет ли еще детей

Актриса заявила, что ее нынешние отношения - это "любовь мечты".

Известная украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталка Денисенко показала подготовку к свадьбе со своим женихом, бизнесменом и манекенщиком Юрием Савранским, который на днях официально сменил фамилию на Ярошенко.

"До свадьбы мало времени, мы все еще учим наш свадебный танец", - написала актриса, опубликовав в своем Instagram в stories ролик с урока танцев.

А в комментарии для проекта "Знімаючи підбори" Денисенко ответила на вопрос, планируют ли они с Савранским общих детей. Как известно, у обоих есть дети от первых браков.

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"Да. Юра очень хочет, а я говорю: подожди, подожди… Но я тоже очень хочу. У меня есть в планах, и я так чувствую, что у меня должен быть еще один ребенок", - призналась актриса.

При этом Наталка Денисенко заявила, что их отношения с Савранским - "любовь мечты" для них обоих.

"Он всегда мне говорит: "Наталка, я так мечтал, чтобы у меня было так, чтобы нельзя было налюбоваться, чтобы эти постоянные прикосновения, постоянное присутствие, поцелуи…"… То есть, этот тактильный контакт и такой очень романтичный - это действительно правда, что у нас такие отношения", - заявила артистка.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Наталка Денисенко начала активную подготовку к свадьбе.

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