Мужчина посетил завод BYD в Китае и понял, почему Европа проигрывает гонку электромобилей

По словам мужчины, Европе придется радикально пересмотреть свой подход к производству автомобилей.

Мужчина из Ирландии решил отправиться в Китай, чтобы выяснить, как именно эта страна стала крупнейшим в мире производителем электромобилей за короткий промежуток времени. Он заявил, что эта поездка полностью изменила его взгляд на мировую автомобильную промышленность, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Nobby On Cars Марк Нобл решил провести собственное расследование, чтобы узнать, почему китайские электромобили стали настолько популярными. Он отметил, что китайское правительство демонстрирует исключительную амбициозность в этом направлении.

Компания BYD является одним из крупнейших автопроизводителей Китая. Именно поэтому блогер решил посетить завод именно этой компании.

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"Я посетил много автомобильных заводов – от Škoda до Rolls-Royce, – и завод BYD, безусловно, был немного другим. В то время как на других заводах прогулка напоминала посещение научных лабораторий, но на заводе BYD рабочие сваривали металл прямо на наших глазах. Искры летели над нашими головами, и хотя я ни разу не почувствовал себя в опасности, было очевидно, что в целом условия труда в Европе, вероятно, лучше для сотрудников", - рассказал Нобл.

Также блогер отметил, что на китайских заводах степень автоматизации была гораздо выше, чем на европейских предприятиях. Он подчеркнул, что роботы могут работать практически круглосуточно.

Кроме того, мужчина посетил Пекинский автосалон, чтобы посмотреть, какие новинки китайского автопрома представят там. В частности, на выставке был показан спортивный родстер Denza Z (дочерний бренд BYD) с мощностью более 1000 л.с. и разгоном от 0 до 100 км/ч всего за 2 секунды.

Также на Пекинском автосалоне были представлены инновационный суперкар YangWang U9 и пикап BYD Shark.

"Мы, безусловно, можем составить конкуренцию в сегменте роскошных автомобилей. Мы, безусловно, можем создавать более красивые автомобили, но что касается используемых технологий, то я пока не совсем уверен", - заявил Нобл.

По словам блогера, Европе придется радикально пересмотреть свой подход к производству автомобилей, чтобы догнать Китай. Он считает, что в этом есть как плюсы, так и минусы.

"Я считаю, что у нас здесь лучше сбалансированы работа и личная жизнь, у нас выше зарплаты и больше рабочих мест, связанных непосредственно с производством автомобилей. Автоматизация приведет к сокращению этих рабочих мест, но, похоже, она играет ключевую роль в обеспечении огромных объемов производства автомобилей, на которые способен Китай", - подчеркнул блогер.

BYD представила самый дешевый электромобиль

Ранее китайская компания BYD представила в Японии электрический мини-автомобиль (кей-кар) Racco. После уплаты налогов и учета государственных субсидий покупатели смогут приобрести базовую версию Racco менее чем за 2 миллиона иен (12 213 долларов). По словам аналитиков, именно такая цена может стать ключевым фактором для привлечения японских водителей.

BYD планирует получить к концу 2026 года 10 тысяч заказов на Racco. По словам Цзиня, компания находится под давлением из-за необходимости достичь этой цели и в случае слабого спроса может прибегнуть к рекламным кампаниям или добавить в автомобиль новые функции.

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