Ближайшие 100 дней могут стать решающими для исхода войны в Украине, - Туск

Польский премьер-министр ещё более решительно настроен поддерживать Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что следующие 100 дней могут стать решающими для исхода войны. Об этом он сообщил на брифинге для СМИ недалеко от Люблина, сообщает The Guardian.

В частности, вспоминая о беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне вечером, Туск заявил: "Дело вполне понятно: следующие 100 дней могут решить исход этой войны, и шансы составляют 50/50".

Польский премьер считает президента США Дональда Трампа, "некоторых других людей" и генерального директора SpaceX Илона Маска наиболее влиятельными людьми, которые могли бы повлиять на исход войны.

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Также Туск отметил, что инцидент с российской ракетой Х-101, которая залетела в воздушное пространство Польши, лишь укрепил его решимость поддерживать Украину в ее борьбе с Россией.

"Безопасность Польши напрямую и бесспорно зависит от эффективных действий украинских военных, в том числе в воздухе. Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чем они постоянно просят, вероятно, эта ракета не была бы запущена в направлении Польши", – убежден Туск.

Он заверил, что Польша намерена делать всё возможное для Украины, чтобы она не проиграла войну.

Вторжение российской ракеты в воздушное пространство Польши

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июля во время масштабной воздушной атаки России на Украину российская крылатая ракета Х-101 нарушила воздушное пространство НАТО и залетела на территорию Польши.

Как заявил Туск, Польша была готова сбить российскую ракету, если бы она продолжила полет.

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