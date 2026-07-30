Без сверла, уколов и наркоза: учёные подтвердили простой способ остановить кариес

Способ особенно полезен для маленьких детей, но у него есть один заметный недостаток.

Из-за нелеченого кариеса тысячи маленьких детей в Соединённых Штатах ежегодно попадают в отделения неотложной помощи. Поскольку больничные врачи обычно не могут устранить саму стоматологическую проблему, некоторые дети продолжают страдать от боли и инфекции, а другим в итоге требуется операция под общим наркозом.

Недорогая жидкость, известная как фторид диаминсеребра, или SDF, может предложить куда более простой вариант. Стоматологи наносят ее прямо на кариозную полость небольшим аппликатором с губчатым наконечником – процесс, занимающий всего несколько секунд на каждый зуб, пишет Science Daily.

Это лечение способно остановить разрушение зуба без сверления, инъекций или седации.

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Давно применяемое средство получает более убедительные доказательства

SDF десятилетиями успешно используется во многих странах. В Соединенных Штатах стоматологи применяют его вне инструкции (off-label) с 2014 года, когда он был одобрен как медицинское изделие для снижения чувствительности зубов.

Однако исследователи еще не завершили крупных клинических испытаний в США, необходимых, чтобы продемонстрировать его безопасность и эффективность в качестве средства для лечения кариеса. Эти доказательства были бы нужны, чтобы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило SDF как препарат для лечения кариеса.

Клиническое испытание под руководством Мичиганского университета теперь предоставило эти данные.

Исследование III фазы, опубликованное в JAMA Pediatrics, включало 830 детей младше 6 лет. Участников набирали через стоматологические кабинеты, педиатрические медицинские практики, а также программы Head Start и Early Head Start в Мичигане, Нью-Йорке и Айове.

SDF остановил разрушение во многих молочных зубах

Исследователи обнаружили, что 38-процентный SDF останавливал разрушение зуба более чем в половине поражённых молочных зубов, когда лечение проводилось каждые полгода.

Традиционное лечение кариеса обычно предполагает удаление повреждённой ткани зуба и установку пломбы. SDF не требует удаления зуба. Вместо этого жидкость наносят прямо на поражённый участок.

"Это очень эффективное и безопасное лечение – даже у детей в возрасте всего 1 года", – сказала Маргерита Фонтана, профессор стоматологии Школы стоматологии Мичиганского университета и ведущий исследователь.

Кариес – самое распространённое хроническое заболевание среди детей, оно затрагивает более 40% детей в Соединённых Штатах. Кариозные полости, которые не лечат, могут приводить к сильной боли, инфекциям, трудностям со сном или едой, пропускам школьных дней и повторным визитам к врачу.

Потенциальный вариант для трудных пациентов

Фонтана отметила, что SDF мог бы быть особенно полезен для совсем маленьких детей, пожилых людей, людей с нарушениями развития или физическими ограничениями, а также для пациентов с сильной стоматологической тревожностью. Он также может помочь людям, у которых ограничен доступ к обычной стоматологической помощи или которые с трудом переносят стандартные процедуры.

У этого лечения есть заметный недостаток. Серебро навсегда окрашивает разрушенную часть зуба в тёмный цвет.

"Если мы хотим, чтобы больше детей и семей получили пользу от этого лечения, нам нужны надёжные доказательства того, что оно и работает, и безопасно. С точки зрения общественного здравоохранения, если мы хотим более широкого внедрения по всем Соединённым Штатам, в том числе в медицинских учреждениях, нам нужны тщательно собранные данные по населению США – и теперь они у нас есть", – заявила Фонтана.

Исследование началось в 2018 году и продолжалось несмотря на сбои, вызванные пандемией COVID-19.

"В медицине клиницисты хотят получить высококачественные доказательства, прежде чем менять практику, – отметила Фонтана. – Важно иметь данные, на которые они могут ссылаться, потому что маленькие дети часто попадают к педиатрам за годы до того, как впервые посетят стоматолога; более широкое признание могло бы позволить лечить гораздо больше кариозных полостей, пока направление к постоянному стоматологу срабатывает, и до того, как они станут болезненными, инфицированными или потребуют операции".

Результаты могут способствовать одобрению FDA

Фонтана работала с исследователями из Нью-Йоркского университета, Университета Айовы и Университета Индианы, а также из Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований NIH. Институт выделил более 12 миллионов долларов (около 500 миллионов гривен) на поддержку исследования.

Испытание дало клинические доказательства, необходимые производителю, чтобы подать в FDA заявку на препарат для лечения кариеса. Компания Elevate Oral Care поставила Advantage Arrest – 38-процентный SDF, продукт, испытанный в исследовании.

Амр Мурси, профессор детской стоматологии Колледжа стоматологии Нью-Йоркского университета, сказал, что результаты могут помочь расширить доступ к этому лечению.

"Наши результаты поддерживают одобрение FDA препарата SDF для остановки кариеса у маленьких детей. Вывод SDF из статуса off-label стал бы важным нововведением, которое могло бы привести к более активному использованию его врачами, к увеличению выплат со стороны страховщиков и к более стабильному качеству продукта", – заявил Мурси, один из главных исследователей.

Мост или долгосрочное лечение

Для некоторых детей повторное нанесение SDF каждые несколько месяцев может держать кариес под контролем, пока молочный зуб не выпадет естественным образом. У взрослых он мог бы служить долгосрочным лечением или обеспечивать временную защиту, пока восстановительная процедура не станет доступной по цене или практически осуществимой.

"Почти для кого угодно это может остановить разрушение и прекратить инфекцию и вызываемую ею боль, – подчеркнула Фонтана. – Это могло бы принести пользу многим людям".

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