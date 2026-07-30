В конце июля в Украину зайдет 30-градусная жара (карта)

Самая высокая температура ожидается на западе, но и в остальной части Украины тоже станет теплее.

Июль в Украине завершится сухой и солнечной погодой. Температура продолжит повышаться. На западе страны уже станет жарко, +27°...+32°, на остальной териртории столбики термометров тоже поднимутся на несколько градусов - до +23°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +16°, днем +27°.

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +17°, днем +31°.

В Луцке будет ясно, ночью +15°, днем +29°.

В Ровно завтра ясно, ночью +15°, днем +30°.

В Тернополе 31 июля ночью +15°, днем +29°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +15°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +32°, ясно.

В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +17°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +14°...+28°, ясно.

В Житомире в пятницу ночью +14°, днем +27°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +17°, днем +27°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +16°...+26°.

В Одессе 31 июля - ясно, температура ночью +20°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +28°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +25°, ясно.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +15°...+27°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.

Какой праздник 31 июля, приметы погоды

31 июля - святого и праведного Евдокима. По приметам, если в этот день гремит гроз, то будут продолжительные дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: