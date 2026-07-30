В конце июля в Украину зайдет 30-градусная жара (карта)

Июль в Украине завершится сухой и солнечной погодой. Температура продолжит повышаться. На западе страны уже станет жарко, +27°...+32°, на остальной териртории столбики термометров тоже поднимутся на несколько градусов - до +23°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +16°, днем +27°.
  • Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +17°, днем +31°.
  • В Луцке будет ясно, ночью +15°, днем +29°.
  • В Ровно завтра ясно, ночью +15°, днем +30°.
  • В Тернополе 31 июля ночью +15°, днем +29°, ясно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +28°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +15°, днем +30°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +32°, ясно.
  • В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +17°, днем +31°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+28°, ясно.
  • В Житомире в пятницу ночью +14°, днем +27°, ясно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, ясно.
  • В Черкассах завтра ночью +17°, днем +27°, ясно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, ясно.
  • В Полтаве - ясно, температура воздуха +16°...+26°.
  • В Одессе 31 июля - ясно, температура ночью +20°, днем +26°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +28°, ясно.
  • В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +29°.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, ясно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +25°, ясно.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно, +15°...+27°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями,  температура ночью +15°, днем +27°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.
В конце июля в Украину зайдет 30-градусная жара (карта)

Какой праздник 31 июля, приметы погоды

31 июля - святого и праведного Евдокима. По приметам, если в этот день гремит гроз, то будут продолжительные дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: