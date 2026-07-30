Не все так плохо: Нацбанк пересмотрел прогноз по экономике

В 2027–2028 годах темпы экономического роста ускорятся до примерно 3%.

Национальный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год с 1,3% до 1,8%. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

Он сообщил, что во II квартале рост экономики возобновился благодаря улучшению состояния энергосистемы и наращиванию бюджетных расходов на фоне снижения неопределенности в отношении внешней помощи. По оценкам НБУ, реальный ВВП во II квартале вырос на 0,8% в годовом исчислении.

"Более существенному росту экономики препятствуют последствия усиления атак России на логистическую инфраструктуру, в частности блокировка портов, а также на энергетику и объекты бизнеса", – сказал Пышный.

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По его словам, во втором полугодии экономика может оживиться благодаря смягчению фискальной политики и направлению части международной помощи на развитие производства оружия в Украине, а также урожаю, который будет лучше, чем в прошлом году. В результате НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП на 2026 год до 1,8%.

Также Пышный отметил, что в 2027–2028 годах экономический рост ускорится до около 3% благодаря увеличению инвестиций в развитие производственных мощностей, в частности ОПК, постепенной стабилизации энергетического сектора, а также дальнейшему увеличению урожаев и сохранению устойчивого потребительского спроса.

Экономика Украины – главные новости

В апреле Национальный банк ухудшил свой прогноз роста ВВП на этот год с 1,8% до 1,3%, отметив, что в 2026 году в Украине ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы.

Экономика Украины в 2026–2027 годах будет демонстрировать умеренное восстановление на фоне войны, говорится в обновленном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития. Ожидается, что темпы роста ВВП Украины замедлятся до 1% в 2026 году и до 0,8% в 2027 году.

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