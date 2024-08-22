Эксперт отметил, что из-за специфичности российских МИГов враг где-то раз в год теряет воздушную боевую единицу из-за самовозгорания двигателей.

В результате ударов по российскому ареродрому "Саваслейка" может быть уничтожено от 25 до 50% МиГов врага. Такие цифры озвучил главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире Radio NV.

Он напомнил, что в интервью американскому изданию глава ГУР Кирилл Буданов уже официально сообщил об уничтожении самолета МиГ-31 во время удара 16 августа по "Саваслейке".

"Относительно количества поврежденных самолетов, то украинские издания, ссылаясь на собственные источники, называли довольно серьезные цифры. Потому что, возможно, речь идет о том, что повреждено до шести МиГ-31. Это очень серьезная цифра, потому что, по оптимистическим оценкам, в РФ примерно 24 МиГ-31К. И если один уничтожен - это уже супер, а еще повреждено 6, то речь идет о 25% таких машин. А учитывая, что по более реалистичной оценке, их там вообще 12, то есть одна эскадрилья, то это уже 50%. И это очень-очень серьезные потери", - прокомментировал Катков.

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Он отметил, что поднял все предупреждения об угрозах, которые были обнародованы Воздушными силами в последнее время, и из этого видно, что взлетов с "Саваслейки" и угрозы МиГ-31К очень давно не было.

"То есть где-то, возможно, что-то как-то и совпало. Будем надеяться, что там речь идет не о том, что самолеты поражены и они смогут в короткой перспективе быть починены. То есть результат потрясающий, если действительно речь идет об уничтоженном полностью МиГ-31К, о возможности поражения еще 6 машин. Тогда это асторономический успех", - сказал Катков.

Он отметил, что МиГ-31 уже не производится Российской Федерацией, то есть любая потеря этой машины необратима.

Россияне теряют МиГи даже не в боевых условиях

Эксперт пояснил, что это связано с техническими особенностями самолета.

"Машина очень специфическая, старая. У нее специфическое топливо - только для нее. Довольно распространенная проблема-болезнь, которая не была вылечена у МиГ-31, - это их двигатели, которые регулярно горят. Прямо в полете. И для понимания, отработка посадки на одном работающем двигателе, а другой горящий - это стандартное упражнение, которому начинают учиться пилоты сразу с освоением этого самолета. Где-то раз в год в текущих условиях в РФ теряют МиГ-31 - не 31К, а другие у них есть - перехватчики. И один в год они теряют из-за пожара двигателей. То есть двигатель начинает гореть и машина не дотягивает до аэродрома", - пояснил экперт.

Относительно МиГ-31К он отметил, что это конверсия как раз под носитель "Кинжала" и после соответствующего приспособления к ракетам латак уже не может выполнять любые другие задачи.

"По имеющейся информации, во время работ над 31К, скорее всего из-за вопроса грузоподъемности этой машины, снимается часть бортового радиолокационного оснащения, включая радиолокационную станцию, и снимаются даже пилоны и крепления для них, чтобы облегчить машину, чтобы она могла поднять и разогнать "Кинжал". Обратный путь после переделки самолета МиГ в 31К почти невозможен", - сказал Катков.

Удары по авиабазе Саваслейка

21 августа источники информировали УНИАН, что в результате атаки на военный аэродром "Саваслейка", в Нижегородской области РФ, 16 августа уничтожены три вражеских самолета, еще 5 - повреждены. Операция осуществлена Главным управлением разведки Украины.

Удар по аэродрому "Саваслейка" был нанесен с помощью дронов-камикадзе. Источники отмечали, что в результате атаки были уничтожены "самолет МИГ-31К, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, предположительно МИГ-31К".

Атака на аэродром была осуществлена и 13 августа, в результате чего был поражен склад ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И. По данным космической разведки, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.

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