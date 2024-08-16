В частности, удар по "Борисоглебску" стал довольно серьезным с точки зрения возможностей использования аэродрома.

В ночь на 14 августа Силы обороны Украины атаковали сразу 4 военных аэродрома РФ. Речь идет о "Халино", "Балтиморе", "Саваслейке" и "Борисоглебске".

Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире "24 канала" прокомментировал этот удар и рассказал, что могло быть поражено. Так, на аэродроме "Борисоглебск" базируются российские истребители-бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители Су-30 или Су-35. Во время атаки по этому объекту была поражена и выведена из строя так называемая техническая эксплуатационная часть, которая занимается обслуживанием вражеских самолетов.

"Там есть проломы. Когда речь идет о таком ангаре, то это же не только о здании, но и об оборудовании, которое размещено внутри", – сказал Катков.

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Эксперт отметил, что этот удар стал довольно серьезным с точки зрения возможностей использования аэродрома. К тому же, в пораженном здании мог быть вражеский самолет.

Также под атаку попала российская авиабаза "Саваслейка" в Нижегородской области. Она известна украинцам, поскольку именно оттуда обычно взлетают вражеские истребители МиГ-31К.

По словам Каткова, сначала на спутниковых снимках было видно масштабный пожар на территории горюче-смазочной инфраструктуры.

"На сервисе NASA пожар казался мощным и якобы накрыл этот объект. Но впоследствии появились спутниковые снимки и, к сожалению, речь идет о меньших последствиях", – пояснил он.

Отмечается, что база хранения топлива и его перевалки на этом аэродроме все же не уничтожена, а повреждена. Кроме того, на на спутниковых снимках нет свидетельств того, что любая машина, находившаяся на аэродроме во время атаки, выгорела дотла.

Атака по аэродромам РФ

Ночью 14 августа в в Нижегородской области РФ прогремели взрывы. Там расположен военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31. Взрывы слышали и в других областях страны-агрессора.

Источники УНИАН сообщили, что дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за все время войны.

Впоследствии в Генштабе ВСУ рассказали, что под удар попали аэродромы в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ. Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

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