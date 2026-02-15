Армия РФ нанесла удар по Запорожью: есть раненые, разрушены жилые дома (фото)

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Российские оккупанты обстреляли Запорожье, в результате чего были ранены три человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В результате удара российского "Шахеда" поврежден частный жилой дом, возник пожар. Ранены три человека - 75-летний мужчина и женщины 73 и 55 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Также Федоров показал, как выглядят дома запорожцев после ночной атаки РФ. По его словам, повреждены по меньшей мере четыре дома.

Чиновник добавил, что в целом в течение суток от атак врага по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Как писал УНИАН, 3 февраля в Краматорске от удара россиян погибли 4 человека из одной семьи, еще двое ранены. В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат.

Позже число погибших увеличилось до четырех. Кроме трех братьев, погиб и мужчина 1962 года рождения.

Также 12 февраля россияне нанесли удар по Одессе беспилотниками, в результате чего была повреждена инфраструктура, а в городе возникли пожары.

"Повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры в Одесском районе. Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщил глава ОВА Олег Кипер.

