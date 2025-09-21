Этот план схож с предложением, которое рассматривается Европейским Союзом.

Британское правительство рассматривает возможность финансирования новой волны кредитов Украине за счет миллиардов фунтов стерлингов российских государственных активов, замороженных в Великобритании.

Как пишет Politico, план представила министр финансов страны Рэйчел Ривз. Она не объявила конкретных деталей о том, как будет работать этот план, но настаивала, что кредиты будут соответствовать международному праву и не будут предполагать постоянную конфискацию российских государственных активов.

Она подчеркнула, что Великобритания "будет рассматривать только варианты, соответствующие международному праву и являющиеся экономически и финансово ответственными".

Хотя львиная доля российских активов — 185 млрд евро — заморожена в ЕС в бельгийском депозитарии Euroclear, около 25 млрд фунтов стерлингов хранится в Великобритании.

Как заявили в Минфине Британии, эти деньги пойдут на финансирование британской программы "репарационных кредитов", которая будет "работать в унисон" с программой ЕС. Также отмечается, что "рассматриваются" предложения, которые могут "разблокировать финансирование на полную стоимость активов, хранящихся в Великобритании".

План Британии схож с предложением, которое рассматривается Европейским Союзом. Как писали СМИ, ЕС обсуждает способы использования замороженных российских активов для поддержки так называемого "репарационного кредита" Украине. По схеме, обсуждаемой в Брюсселе, Украина начнёт выплачивать этот заём только после того, как получит репарации от России за ущерб, нанесённый войной.

Также в Сенате США представили законопроект, которым предлагается обязать Вашингтон раз в три месяца перечислять Украине средства из замороженных российских активов. Предполагается, что каждый раз Украине будут выделять не менее $250 миллионов.

