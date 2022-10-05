Накануне Россия сделала вброс о якобы испытании торпед "Посейдон".

Российская торпеда с ядерной боеголовкой "Посейдон", которой некоторые СМИ "пугали" западных союзников, на самом деле настолько "сырая", что даже не вышла на практические испытания.

Об этом в Facebook сообщил военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

В то же время за "ядерный поезд" СМИ выдали эшелон с тентованными грузовиками.

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"12-е Главное управление Минобороны РФ для доставки "спец-БЧ" использует только грузовики с кунгами. Потому что спецтранспорт должен обеспечивать надлежащий микроклимат для ядерного боеприпаса", - написал Киричевский.

Логика "ядерного шантажа" Кремля довольно понятна – они так пытаются скрыть свою реальную слабость в "классических" составляющих "ядерной триады", в частности логистике, пояснил эксперт.

Торпеда Посейдон - российское оружие "судного дня"

Накануне издания La Repubblica со ссылкой на несуществующую информацию НАТО писало о якобы испытании Россией торпеды "Посейдон" на подводной лодке "Белгород".

Центр противодействия дезинформации отмечал, что это - фейк, играющий на руку россиянам, что вполне согласуется с усилением ядерного шантажа Москвы.

Утверждалось, что эти торпеды могут якобы вызвать целые "радиоактивные цунами" и уничтожить такие города как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Посейдон: характеристики российской торпеды

Посейдон - это автономный беспилотный летательный аппарат с ядерным двигателем, который может перемещаться под водой очень глубоко и очень быстро.

Торпеда была специально сконструирована так, чтобы излучать очень мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более 100 км в час.

В то же время эксперты не понимают, зачем РФ наносить ядерный удар, например, по американскому городу с помощью подводного беспилотника (который движется со скоростью 180 км/ч), если обычная МБР сделает это за 30 мин.

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