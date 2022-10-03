В НАТО опасаются, что страна-агрессор может испытать боеголовки с мощностью в несколько мегатонн.

РФ вывела в Белое море подводную лодку "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", которые еще называют боеголовками "Судного дня". Одна торпеда, а их на борту подлодки восемь, может уничтожить такие города как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Об этом со ссылкой на разведку НАТО сообщает издание La Repubblica.

"Путин, похоже, близок к тому, чтобы бросить новый вызов Западу и еще больше поднять уровень ядерного противостояния. Тревога проистекает из отчета разведки НАТО, отправленного в последние дни наиболее важным командованиям союзников. Сообщение о передвижении атомной подлодки "Белгород", вошедшей в строй в июле. Теперь она вернулась, чтобы погрузиться в арктические моря, и есть опасения, что его миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеду "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса", - указано в статье.

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Отмечается, что в США уже создали сеть спутников с инфракрасными датчиками именно для того, чтобы засекать вылет российских ракет, ведь зажигание двигателей на самом деле вызывает очень сильный нагрев. Однако спутники не видят, что происходит в морских глубинах. Дело в том, что суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более ста километров в час. В связи с этим НАТО направило разведсправку союзным командованиям.

"В последние дни "Белгород" часто упоминается в анализах саботажа газопровода "Северный поток", поскольку это одно из направлений деятельности, для которого он был разработан... Подозрение, переданное союзным командованиям, заключается в том, что "Посейдон" собирается провести испытания в районе Карского моря под кодовым названием "Статус-6", - добавили в издании и отметили, что РФ может испытать торпеду длиной 24 метра с атомной боеголовкой, вероятно, в две мегатонны.

Торпеды "Посейдон", мощностью в несколько мегатонн, способны вызывать 500-метровые радиоактивные цунами. Они могут уничтожить такие города как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. На борту "Белгорода" до 8 таких ракет.

Ядерные угрозы Путина: что известно о новой попытке диктатора запугать мир

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. Он заявил, что РФ использует все средства в случае "угрозы ее территориальной целостности". Речь шла о том, что власти страны-агрессора считают временно оккупированные территории Украины "своими".

По данным The New York Times, Путин может применить тактическое ядерное оружие. Однако в США есть четкий план действий в случае использования "ядерки". Вашингтон уже предупредил Москву о вероятных последствиях.

3 октября в Минобороны Британии оценили вероятность применения РФ ядерного оружия, а военный эксперт Олег Жданов назвал главные признаки ядерной атаки.

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