Советники призывают представителей Трехсторонней контактной группы работать над механизмом координации по реагированию на нарушение режима прекращения огня.

В случае наличия погибших в результате обстрелов на Донбассе рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов.

Читайте такжеСутки на Донбассе: оккупанты открыли огонь возле Майорска и ЗайцевогоОб этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в ходе видеоконференции политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата.

Во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращение политических советников о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года.

Они призывают представителей Трехсторонней контактной группы работать над механизмом координации по реагированию на нарушение режима прекращения огня.

По словам Ермака, украинская сторона поддерживает такое обращение, а также имеет много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня, например по более строгой ответственности за снайперские обстрелы.

"Кроме того, в случае наличия погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого", - говорится в сообщении.

Советники лидеров договорились продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Что этому предшествовало

19 апреля состоялась встреча советников глав государств "нормандской четверки" в режиме видеоконференции.

Политические советники лидеров четырех стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) поручили политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины усовершенствовать режим прекращения огня.

В ходе переговоров прозвучало предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

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Автор: Людмила Жерновская