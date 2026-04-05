Пока Запад в очередной раз пытается спасти Россию, Украина решила продолжать следовать своей линии.

Украина решила проигнорировать призывы западных союзников не наносить удары по российской нефтегазовой инфраструктуре на фоне глобального энергетического кризиса. Об этом пишет британская The Telegraph.

Издание, в частности, описывает атаки по нефтеналивному порту Приморск под Санкт-Петербургом и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области, которые понесли повреждения прошлой ночью.

Как пишет автор публикации, хотя эти удары всегда наносятся оружием украинского производства, ранее уже сообщалось, что западные союзники, в частности Соединенные Штаты, предоставляют разведывательные данные для планирования подобных атак.

Ранее западные чиновники уже предостерегали от ударов по российской энергетике, поскольку это влияет на мировые цены на топливо. А сейчас ситуация осложняется войной на Ближнем Востоке, где Иран перекрыл Ормузский пролив.

The Telegraph также упоминает заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, который накануне признался, что союзники давят на Украину, чтобы она прекратила удары по российским энергетическим объектам, пока продолжается война в Персидском заливе.

"Похоже, Украина игнорирует призывы союзников прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального дефицита нефти и газа, вызванного войной в Иране", – делает вывод автор публикации.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, сегодня президент США сделал ряд заявлений, из которых следует, что война в Персидском заливе либо прекратится в ближайшие дни, либо разгорится с новой силой.

В комментарии журналистам он, в частности, сообщил, что ожидает заключения соглашения с Ираном завтра. А если этого не произойдет, то США начнут кампанию ударов по иранской энергетике и транспортной инфраструктуре.

