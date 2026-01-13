Силы обороны нанесли удар по производству дронов в российском Таганроге: что известно

Поражение завода снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности оккупантов по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников.

Силы обороны Украины нанесли удар по заводу по производству дронов "Атлант Аэро", который находится в Ростовской области России.

Как сообщили в СБУ, украинская спецслужба совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по заводу по производству дронов в российском Таганроге.

"Центр спецопераций "Альфа" СБУ вместе с подразделениями группировки сил и средств ВМС ВС Украины нанесли удар по производственным корпусам завода "Атлант Аэро", который расположен в Таганроге Ростовской области РФ. В результате попаданий на объекте наблюдалась серия громких взрывов и пожар", - заявили в СБУ.

Говорится, что "Атлант Аэро" занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также составных частей для БПЛА "Орион" для оккупационной армии.

Поражение завода, отмечают в Службе безопасности, снизит объемы производства БПЛА и ослабит технические возможности захватчиков по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников.

"Каждая остановленная линия производства – это сотни дронов, которые не полетят по украинским городам, не убьют мирных людей, не разрушат дома. СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжает эффективную работу по уменьшению военного потенциала РФ. "Хлопок" на предприятиях российского ВПК будет гореть и в дальнейшем", - подчеркнули в спецслужбе.

Удары по нефтебазе "Жутовская" в РФ - подробности

Как писал УНИАН, в ночь на 10 января Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Жутовская", которая находится в Волгоградской области РФ. Эта нефтебаза привлечена к обеспечению топливом подразделений российских войск. Также на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад БПЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии РФ. Кроме того, поражен пункт управления БПЛА россиян в районе Покровска Донецкой области. В Донецкой области также был атакован ряд целей противника, в частности, сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии, командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона и т.д.

