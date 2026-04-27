'Хотел вернуться, что-то болело': военный рассказал о возвращении после СЗЧ

Свой первый контракт он подписал в 19 лет.

Военнослужащий вернулся в Вооруженные силы после самовольного оставления части, участвовал в Курской операции и получил награду "Золотой крест". О его истории рассказали на странице 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" в Facebook.

Отмечается, что младший сержант, командир взвода 47 ОМБр с позывным Малой, заново начал свой военный путь в этой бригаде. Первый контракт он подписал в 19 лет. Провел в армии 10 лет, находясь в другом подразделении.

Во время одного из боевых выходов под их танком разорвалась мина, Малого зацепила взрывная волна, он попал в госпиталь. После этого он самовольно покинул часть.

"Просто нужен был такой отдых. Командование требовало слишком многого, чего нельзя было ожидать от военнослужащего. Я нигде не прятался, хотел вернуться. Потому что что-то болело. Словами это не передать", – рассказал Малой.

В 47-й бригаде он "нашел поддержку и возможность проявить себя". Участвовал в Курской операции. "Тогда он освободил военнослужащего из плена – в тот же день, когда враг взял его в плен. За эту операцию Малой получил "Золотой крест", – рассказали в бригаде.

Наказание за самовольную отлучку

Как сообщалось, ранее Стрыйский городской районный суд Львовской области вынес приговор бывшему военнослужащему Сергею С., который не вернулся в воинскую часть еще в ноябре 2024 года.

В суде мужчина признал свою вину и попросил не наказывать его строго. Учитывая обстоятельства дела, судья признал Сергея С. виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил 5 лет лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляции.

