В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки зафиксирован один случай нарушения объявленного ранее перемирия.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
Террористы произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций украинской армии вблизи Каменки в вечернее время суток.
"Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.
Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ нет.
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"С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано. Впрочем, военнослужащие Объединенных сил, не теряют бдительности и находятся в полной готовности дать адекватный ответ на любые провокационные действия врага", - отметили в штабе ООС.
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