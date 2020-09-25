Потерь в рядах ВСУ нет.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки зафиксирован один случай нарушения объявленного ранее перемирия.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

Террористы произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций украинской армии вблизи Каменки в вечернее время суток.

"Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке.

Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ нет.

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"С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано. Впрочем, военнослужащие Объединенных сил, не теряют бдительности и находятся в полной готовности дать адекватный ответ на любые провокационные действия врага", - отметили в штабе ООС.

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Автор: Юрий Годован