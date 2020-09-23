Режим тишины в районе ООС также сохраняется и с начала текущих суток, отметили в штабе.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки 22 сентября не было зафиксировано вражеских обстрелов.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, несмотря на коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы", - говорится в сообщении.

В командовании добавляют, что обстрелов также не произошло и с начала текущих суток - режим тишины сохраняется на всех участках линии фронта.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - заверили в штабе ООС.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал в понедельник, 7 сентября, открыть огонь по украинским укреплениям неподалеку от населенного пункта Шумы. По его мнению, эти инженерные сооружения Объединенных сил неподалеку от линии разграничения являются незаконными.

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.

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Автор: Юрий Годован