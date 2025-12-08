Дом, по которому ударили оккупанты в Ахтырке, получил масштабные повреждения.

В ночь на 8 декабря российские оккупанты атаковали Ахтырку Сумской области, а именно попали в многоэтажку. В результате этого известно о семи пострадавших. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз - в то время, когда люди спали в своих домах", - отметил он.

По словам чиновника, всех пострадавших доставили в больницу, двоих из которых госпитализировали, поэтому они находятся под наблюдением медиков. Еще пяти лицам оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

"Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть - деблокировали из поврежденных этажей", - добавил Григоров.

Также этой ночью враг нанес удар по Чернигову, в результате чего был поврежден жилой многоэтажный дом. По информации ГСЧС Украины, пострадали три человека, одного из которых госпитализировали в больницу.

"В доме повреждены оконные конструкции и газопровод. Спасатели ликвидировали возгорание газа. На месте развернут "Пункт несокрушимости". Работают психологи ГСЧС: сейчас помощь оказали 24 людям", - отметили в сообщении.

Как писал УНИАН, 7 декабря россияне ударили по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине. На видео можно увидеть, как целые пролеты моста провалились в реку. Тогда местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими объявлениями.

Также в тот день РФ ударила по энергообъектам на Полтавщине. Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе.

Сообщалось, что из-за атаки были перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах общины. Все профильные службы работали над ликвидацией последствий обстрела.

