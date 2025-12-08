Вражеские БПЛА снова били по Фастову.

Российские войска снова нанесли удары БПЛА по городу Фастов Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что загорелись кровли 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 кв.м.

Также взрывной волной поврежден частный жилой дом и админздания.

В ГСЧС сообщили, что пожарные ликвидировали все возгорания.

Городской голова Фастова Михаил Нетяжук сообщил, что после прицельного удара россиянами по железнодорожной станции Фастова в ночь с 5 на 6 декабря, будет строительство новой.

Мэр написал в Facebook, что, по результатам заседания штаба ликвидации последствий вражеской атаки под председательством руководителя "Укрзализныци" Александра Перцовского, принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове.

"Проект пройдет процедуру публичных обсуждений - к работе над ним обязательно будут привлечены жители общины", - отмечает он.

Также сообщил, что на время строительства нового вокзала на перроне будет временная модульная конструкция.

Нетяжук отметил, что сейчас для обогрева пассажиров и организации зоны ожидания установлена палатка.

Удары РФ по Фастову

Как сообщал УНИАН, в ночь с 5 на 6 декабря российские оккупанты нанесли прицельный удар по железнодорожной инфраструктуре Фастова. В частности разрушениям подверглась узловая станция Фастов и пригородный подвижной состав.

Тогда в Укрзализныце отметили, что обошлось без человеческих потерь. Тогда движение пригородных поездов было затруднено, вводили оперативные изменения. Было ограничено движение пригородных маршрутов со стороны столицы по станции Мотовиловка, со стороны Казатина - по станции Кожанка, из Мироновки - по станции Фастов-2.

