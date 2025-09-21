Снегирев говорит, что Купянск для врага является промежуточным этапом на том направлении.

Российские оккупанты продолжают попытки прорваться в Купянск Харьковской области. Эти действия являются отвлекающим маневром, чтобы оттянуть украинские ресурсы.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, конечная цель оккупантов на этом направлении – это выход на северную часть Донецкой области.

"Действия российских оккупантов в районе Купянска носят именно информационный характер. То есть россияне хотят показать, что удар по Купянску – это и есть основное направление их наступления. Это классическая схема "тысячи порезов" – одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов ВСУ с ключевых направлений российского наступления, а это – Донецкая область", – объяснил он свою точку зрения.

Снегирев считает, что сам Купянск для оккупантов является промежуточным этапом на этом направлении. Враг хочет захватить железнодорожный узел Купянск-Узловой, который является логистическим хабом.

Оттуда не так далеко до оккупированной части Луганской области, а также до территории России, что позволит оккупантам быстро создать ударную группировку для продвижения к Славянско-Краматорской агломерации Донецкой области, объяснил он.

"То есть стратегическая задача оккупантов — это не Харьковская область и не прорыв в Харьков, а именно прорыв с севера в Донецкую область", – констатировал Дмитрий Снегирев.

Война в Украине: ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский рассказал, что около 330 километров под украинским контролем, освобождено 160, и более 170 зачищено от врага.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные восстановили контроль в семи населенных пунктах Донецкой области.

