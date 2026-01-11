Россияне продвинулись в Волчанске и Покровске, - DeepState

Аналитики сообщили, что враг добился успеха в двух областях.

Российская оккупационная армия продвинулась в двух областях - Харьковской и Донецкой. Об этом сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

В Харьковской области аналитики зафиксировали продвижение российских войск в городе Волчанске и вблизи поселка Вильча Волчанской общины.

Также россияне продвигаются в городе Покровске Донецкой области, отметили в DeepState.

По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего - 25 - попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций оккупанты осуществили именно на Покровском направлении, в частности в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку, говорится в сообщении.

Немного меньше - 17 - боестолкновений было на Гуляйпольском направлении. Речь идет о районах населенных пунктов Гуляйполе, Солодкое и в сторону Доброполья и Варваровки, утверждает Генштаб.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак, на Константиновском - 10, на Александровском - 7.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, в Гуляйполе Запорожской области бои доходят до центра города. По данным спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, враг пытается проводить штурмы небольшими группами, а также применяет тактику инфильтрации – противник пытается зайти в глубину обороны ВСУ, чтобы захватить определенные позиции и объекты. Он отметил, что группы украинских бойцов продвинулись на определенные расстояния, но не удерживают позиции, потому что "там очень трудно закрепиться".

Также стало известно, что Силы обороны продвинулись в районе Константиновки. По информации американского Института изучения войны, россияне, вероятно, потеряли позиции к востоку от Константиновки и в восточной части города.

Кроме того, россиян "вычищают" из Купянска Харьковской области, и они не смогут восстановить доступ к городу в придуманные ими сроки. Начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что ранее в Купянске было около 80 российских военных, но ежедневно они теряют 3-5 человек. По его словам, для окончательной зачистки нужно немного времени.

