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Обострение на Донбассе: боевики 18 раз нарушили режим тишины

07:16, 21 мая 2020
Война
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REUTERS

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке Штаба ООС.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, Песков, дважды около Каменки и Староигнатовки, а также четыре раза возле Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.

С наступлением темноты неподалеку Марьинки захватчики задействовали снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", вблизи Орехового враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от населенных пунктов Шумы и Новоалександровка российские наемники использовали минометы 82 калибра.

Защитников Южного захватчики дважды обстреляли, применив 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На все обстрелы наши подразделения дали противнику результативную и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность.

По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" неподалеку от Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения

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