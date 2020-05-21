Обострение на Донбассе: боевики 18 раз нарушили режим тишины

В результате обстрелов трое украинских бойцов получили ранения.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке Штаба ООС.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, Песков, дважды около Каменки и Староигнатовки, а также четыре раза возле Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.

С наступлением темноты неподалеку Марьинки захватчики задействовали снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", вблизи Орехового враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от населенных пунктов Шумы и Новоалександровка российские наемники использовали минометы 82 калибра.

Защитников Южного захватчики дважды обстреляли, применив 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На все обстрелы наши подразделения дали противнику результативную и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность.

По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" неподалеку от Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения