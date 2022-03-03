Российские оккупанты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута в Facebook.
Он заявляет, что не прекратил выполнять свои обязанности.
"Рашисти полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Однако мы не оставили своих обязанностей. Областной оперативный штаб, который я возглавляю, продолжает работать и решать насущные вопросы касательно помощи жителям области. Ждем гуманитарную помощь", - написал Лагута.
Он призвал не верить фейкам и не паниковать.
"Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба", - подчеркнул председатель Херсонской ОГА.