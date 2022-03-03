Председатель ОГА заявляет, что не прекратил выполнять свои обязанности.

Российские оккупанты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута в Facebook.

Он заявляет, что не прекратил выполнять свои обязанности.

"Рашисти полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Однако мы не оставили своих обязанностей. Областной оперативный штаб, который я возглавляю, продолжает работать и решать насущные вопросы касательно помощи жителям области. Ждем гуманитарную помощь", - написал Лагута.

Он призвал не верить фейкам и не паниковать.

"Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба", - подчеркнул председатель Херсонской ОГА.

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