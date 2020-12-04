О применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителям ОБСЕ.

Российско-оккупационные войска в утреннее время использовали запрещенные артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, совершив обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

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«По состоянию на 12 часов текущих суток, в утреннее время, российско-оккупационные войска использовали запрещенные артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, совершив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное», - говорится в сообщении.

Указывается, что о применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было проинформировано наблюдателей СММ ОБСЕ через представителей украинской стороны СЦКК.

Ситуация на Донбассе

4 декабря в результате огня вражеского снайпера в районе н. п. Луганское на Донбассе получил ранение украинский военный. За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета.

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Автор: Константин Гончаров