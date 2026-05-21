В 800 км от Украины: Зеленский и ВСУ подтвердили поражение Сизранского НПЗ

В результате успешного удара на этом НПЗ произошел крупный пожар.

В ночь на 21 мая украинские защитники успешно провели операцию по удару с большого расстояния по нефтеперерабатывающему заводу в Сизране в Самарской области России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки, и мы продолжаем в этом направлении. На этот раз – Сизранский НПЗ, расстояние от нашей границы – более 800 километров. Спасибо воинам Сил беспилотных систем и Сил специальных операций за меткость", – подчеркнул украинский лидер в Telegram.

В сообщении Сил специальных операций ВСУ в Telegram опубликовано больше деталей. Там сообщается, что на объекте мощностью до 9 миллионов тонн нефти в год зафиксирован масштабный пожар.

Видео дня

"Сизранский НПЗ, помимо гражданских нужд, обеспечивает топливом российскую военную авиацию и воинские части в центре и на юге РФ. Также оттуда нефтепродукты экспортируются через реку Волгу и Каспийское море", - отмечается в сообщении.

Что известно о дальнобойных "санкциях" Украины

Как сообщал УНИАН, по свидетельствам очевидцев, Сизранский НПЗ атаковали дроны. Этот завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженный газ и т.д.

По данным Reuters, практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов, произошедших в последние дни.

Вас также могут заинтересовать новости: