Россия перебрасывает системы ПВО с фронта для защиты Москвы от украинских дронов, – The Telegraph

Этот шаг свидетельствует о серьезной обеспокоенности высшего руководства РФ уязвимостью инфраструктуры столицы, поскольку даже три кольца ПВО вокруг города не способны остановить украинские авиаудары.

Российское военное командование приступило к эвакуации систем противовоздушной обороны непосредственно с линии фронта в Украине для усиления защиты Москвы. Такое решение было принято после успешной атаки украинских беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который обеспечивает около 40% потребностей российской столицы в топливе, пишет The Telegraph.

Новую установку зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" разместили на специальной башне в нескольких сотнях метров от предприятия, расположенного всего в 16 километрах от Кремля. Военные аналитики отмечают, что этот шаг свидетельствует о серьезной обеспокоенности высшего руководства РФ уязвимостью столичной инфраструктуры, поскольку даже три кольца ПВО вокруг города не способны остановить украинские авиаудары.

Зафиксировано, что кабина переброшенного "Панциря" оборудована защитной металлической сеткой, которая обычно используется исключительно в зоне боевых действий для противодействия ударным дронам ближнего радиуса действия. Кроме того, имеющиеся спутниковые и фотоснимки демонстрируют незаполненность пусковых контейнеров комплекса, что указывает на вероятный дефицит ракет-перехватчиков.

Видео дня

По данным украинских военных, несмотря на наличие в Московском регионе более сотни зенитных комплексов и около полусотни мобильных систем "Панцирь", устаревшая советская архитектура противовоздушной обороны оказалась не готова к противодействию массированным налетам и тактике использования "роев" дальнобойных беспилотников.

Масштабный удар по НПЗ в Капотне привел к значительным разрушениям резервуаров, а кадры с места событий свидетельствуют, что один из соседних комплексов ПВО в лесополосе мог случайно обстрелять собственный завод "дружественным огнем".

Регулярные ночные атаки уже вынудили полностью остановить работу четырёх главных аэропортов Москвы, а один из дронов ранее взорвался рядом с элитным жилым домом в шести километрах от центра города. Ситуация сопровождается успешными действиями украинских хакеров, которые взломали официальные ресурсы мэра Москвы Сергея Собянина, разместив там призывы к финансированию украинской беспилотной авиации.

Атаки дронов на Москву

Отметим, что 19 июня российская столица вновь подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы уничтожении 37 дронов во время их подлета к городу, добавив, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Несмотря на заверения чиновника о том, что ни один БПЛА не достиг своей цели, жители Москвы начали массово распространять в социальных сетях видеозаписи, на которых запечатлены пролеты беспилотников непосредственно над жилыми кварталами города.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал мнение, что в осенне-зимний период украинские дроны, а также крылатые и баллистические ракеты могут продемонстрировать высокую эффективность при поражении стратегических объектов в ближнем и среднем тылу Российской Федерации.

Он объяснил это тем, что Москва лишена международной поддержки в сфере поставок энергетического оборудования, и единственным государством, способным оказать россиянам необходимую помощь в решении потенциальных проблем с энергообеспечением, остается Китай.

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