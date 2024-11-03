Всего в составе ЧФ РФ остается 8 ракетоносителей - пять надводных кораблей и три субмарины.

После паузы враг вывел в Черное море субмарину с четырьмя "Калибрами" на борту, но к побережью Одесской и Николаевской областей он близко не подходит из-за технических нюансов. По словам представителя ВМС ВСУ, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука в целом Черноморский флот РФ имеет на вооружении "Калибры", общий залп которых - более полусотни ракет.

"Подводная лодка в основном находится в восточной части Черного моря. Потому что задача у нее, скорее всего, охрана пункта базирования "Новороссийск". Если брать северную часть Черного моря - от Крыма, выше, ближе к нашему южному берегу - Николаевщине, Одесщине - там в принципе глубина не позволяет оперировать такими подводными лодками, которые находятся на вооружении Черноморского флота", - рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Поэтому, по его словам, из-за технических особенностей субмарин враг не может подойти вплотную к побережью. В то же время надводные носители РФ на дежурство в Черное море противник выводить не решается.

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По данным Плетенчука, всего в составе ЧФ РФ остается 8 ракетоносителей (пять надводных кораблей и три субмарины), из которых по меньшей мере семь остаются в строю. Спикер рассказал, что пять российских ракетоносителей имеют по восемь пусковых установок, а три - по четыре. Суммарный залп кораблей - 52 "Калибры". Военный напомнил, что сейчас эффективность "Калибров" не очень высока, но они достаточно опасны и пренебрегать правилами безопасности - не стоит.

В ВМС ВСУ рассказали, что в Черном море на дежурстве несколько дней отсутствуют любые корабли противника. Не исключено, что это вызвано техническими проблемы с подводными лодками.

Черноморский флот РФ

Почти все корабли Черноморского флота РФ сейчас прячутся в Новороссийске, но, например, в Каспийском и Средиземном морях есть достаточно много кораблей других российских флотов. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, моря между собой соединяются каналами, поэтому теоретически оккупанты могут передислоцировать эти единицы в Азово-Черноморский регион.

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