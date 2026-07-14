Валюта внезапно подорожала: курс доллара и евро в Украине 14 июля

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,48 грн, а евро – 50,79 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 14 июля, вырос на 19 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 16 копеек и составляет 51,41 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,79 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,35 грн/евро, а курс продажи – 51,15 грн/евро.

Видео дня

Курс доллара в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 14 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также просела. Так, официальный курс европейской валюты на вторник был установлен на уровне 51,05 гривни за один евро, таким образом национальная валюта упала на 19 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 44,4–45 гривень на межбанковском рынке и 44,5–45 гривень на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: