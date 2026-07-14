Этот трек о любви стал настоящим хитом всех времён

Песня "Shadow Dancing" оставалась в лидерах музыкальных чартов семь недель.

Британский певец Энди Гибб в 19 лет создал трек "Shadow Dancing", который стал настоящим хитом всех времен.

Как пишет Zloteprzeboje, припев песни был написан всего за несколько минут, однако сразу же сумел покорить сердца слушателей. Поэтому "Shadow Dancing" семь недель удерживалась на первом месте в музыкальном чарте Billboard Hot 100. Кроме того, Billboard признал эту композицию "самым успешным синглом 1978 года", а её записи разошлись тиражом более 2,5 млн копий в США.

"Это был 1978 год, и 19-летний Энди Гибб, который не так любил диско, как его братья из группы Bee Gees (Барри, Робин и Морис), решил написать собственный хит. Он уже увлекался музыкой и ходил на уроки пения и игры на гитаре. У него также был один альбом, и, как и остальные родственники, он мечтал об успешной певческой карьере", – отмечают критики.

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Хит "Shadow Dancing" – что важно знать

Кстати, эта песня считается "самой известной в карьере Гибба". Однако "Shadow Dancing" стала одной из последних в карьере артиста, ведь через несколько лет его жизнь оборвалась. Музыкант долгое время боролся с наркотической зависимостью, а после лечения у него началась депрессия. Энди умер в 1988 году в возрасте всего 30 лет, но его хит до сих пор слушают по всему миру.

Напомним, ранее УНИАН писал о песне, которая считается хитом №1 в рок-классике.

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