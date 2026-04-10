Не только вдоль своей границы: Зеленский рассказал, где РФ планирует создать буферную зону

В то же время целью РФ на апрель является захват Дружковки, Константиновки и Покровска, отметил президент.

Российские оккупанты хотят создать буферную зону не только вдоль границы с Украиной, но и с Беларусью. Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНИАН.

"Что касается Приднестровья: честно говоря, на сегодняшний день не вижу там угрозы. Угроза там, где есть скопление российских военных. Сегодня мы видим скопление на других направлениях – на юге, на Запорожском направлении. Главная их цель неизменна – Покровское направление. Для них это важный город, они давно пытались его захватить. И для нас он важен, потому что там наша линия обороны и наши рубежи", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что россияне планируют до конца апреля захватить ряд населенных пунктов в Донецкой области. А именно – Дружковку, Константиновку и Покровск.

"Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой – у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для россиян это сделать", – добавил Зеленский.

Также он отметил, что Украина за месяц уничтожает такое же количество российских оккупантов, сколько Москва мобилизует. Однако, несмотря на это, количество вражеской группировки на территории Украины растет.

"Мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку. И мы это обсуждали с Главнокомандующим и начальником Генштаба – как противодействовать. Считаем, что для россиян это рискованный шаг, потому что такими действиями они ослабляют свои границы с другими государствами, а там для них ситуация непростая. Но тем не менее они на это пошли", – отметил Зеленский.

Президент также отметил, что РФ и в дальнейшем продолжит обстреливать прифронтовые населенные пункты. В частности, Херсонскую, Днепропетровскую области, а также Никополь и Одессу.

"Как только погода даст им возможность идти в наступление, они будут пытаться это делать. Когда погода ухудшится, будут больше применять дроны. Где смогут терроризировать FPV-дронами – дешевыми дронами в большом количестве, – будут это делать. Мы должны быть к этому готовы, потому что такая у них тактика", – пояснил Зеленский.

Ранее бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что хотя основное внимание РФ в этом году будет сосредоточено на Донецкой области, однако враг планирует также создание буферной зоны, в частности и в Винницкой области. Он отметил, что у врага есть амбициозные планы на фронте, однако сил для их реализации он не видит.

Как отметил военный эксперт Иван Ступак, у России также есть планы и на Одессу, и на Киев. Однако на практике это остается лишь планами, которые им вряд ли удастся реализовать.

