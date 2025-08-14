В российском городе Ростов-на-Дону средства радиоэлектронной борьби (РЭБ) подавили дрон, да так, что он врезался в жилой дом, в результате чего пострадали 13 человек.
Об этом сообщили "Важные истории". "Вероятно, на траекторию его полета повлияла работа российской РЭБ", - отмечается в сообщении.
По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате попадания дрона, два человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии, из поврежденного здания эвакуировали жильцов.
"Важные истории" обратили внимание на тот факт, что на видео, которое попало в соцсети, зафиксировано, как БПЛА резко свернул направо, начал снижаться в районе ЖК "Сквер" на Буденновском проспекте, после чего пролетел еще примерно 2 км и врезался в крышу жилого дома.
Ряд экспертов предположили, что атака на жилой была не намеренной, а стала результатом работы российских средств РЭБ.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук написал в Telegram: "Вот так бывает, когда аналагавнет ПВО наносит (удар – УНИНА)".
По мнению аналитиков, в Москве воспользуются этой ситуацией на встрече кремлевского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которого будут убеждать, что "во всем" виновата Украина.
Удары по РФ
Недавно Bloomberg сообщил, что Россия разместила свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к границе с Эстонией. В частности, военные РФ доставили дополнительное оборудование для подавления сигналов в район Кингисеппа, который расположен примерно в 20 км от эстонской границы.
Россияне используют такое оборудование в войне против Украины для подавления навигационных сигналов дронов, работа таких систем провоцирует помехи в работе GPS.