Под влиянием средств радиоэлектронной борьбы дрон резко изменил траекторию полета и врезался в крышу дома.

В российском городе Ростов-на-Дону средства радиоэлектронной борьби (РЭБ) подавили дрон, да так, что он врезался в жилой дом, в результате чего пострадали 13 человек.

Об этом сообщили "Важные истории". "Вероятно, на траекторию его полета повлияла работа российской РЭБ", - отмечается в сообщении.

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате попадания дрона, два человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии, из поврежденного здания эвакуировали жильцов.

"Важные истории" обратили внимание на тот факт, что на видео, которое попало в соцсети, зафиксировано, как БПЛА резко свернул направо, начал снижаться в районе ЖК "Сквер" на Буденновском проспекте, после чего пролетел еще примерно 2 км и врезался в крышу жилого дома.

Ряд экспертов предположили, что атака на жилой была не намеренной, а стала результатом работы российских средств РЭБ.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук написал в Telegram: "Вот так бывает, когда аналагавнет ПВО наносит (удар – УНИНА)".

По мнению аналитиков, в Москве воспользуются этой ситуацией на встрече кремлевского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которого будут убеждать, что "во всем" виновата Украина.

Удары по РФ

Недавно Bloomberg сообщил, что Россия разместила свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к границе с Эстонией. В частности, военные РФ доставили дополнительное оборудование для подавления сигналов в район Кингисеппа, который расположен примерно в 20 км от эстонской границы.

Россияне используют такое оборудование в войне против Украины для подавления навигационных сигналов дронов, работа таких систем провоцирует помехи в работе GPS.

