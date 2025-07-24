Во время работы таких систем возникают помехи в работе GPS.

Россия разместила свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к границе с Эстонией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на эстонских чиновников.

Отмечается, что российские военные доставили дополнительное оборудование для подавления сигналов в район Кингисеппа, который расположен примерно в 20 километрах от эстонской границы. Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро на пресс-конференции.

В агентстве напомнили, что Россия использует такое оборудование на фронте в Украине для подавления навигационных сигналов дронов. Во время работы таких систем также возникают помехи в работе GPS.

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Журналисты добавили, что страны Балтии уже неоднократно обвиняли Россию в увеличении числа случаев помех GPS в Балтийском регионе. Они стали чаще возникать с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Российские РЭБ вызывают сбои в работе GPS - что известно

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что в Польше и Балтийском регионе в 2024 году зафиксировали масштабные сбои в работе GPS. Отмечалось, что это могло быть связано с работой российских систем радиоэлектронной борьбы.

Тогда наблюдался беспрецедентно высокий уровень глушения GPS в Северной и Восточной Польше, включая Варшаву и на юге до города Лодзь.

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