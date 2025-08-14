НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо для армии оккупантов.

В ночь на 14 августа беспилотники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий завода (НПЗ) в Волгограде, в результате чего на объекте произошли масштабные пожары.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), что обеспечивает российскую армию нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в настоящее время известно о возникновении сильных пожаров на НПЗ, но детальные последствия огневого поражения пока уточняются.

В Генштабе ВСУ детализировали, что Волгоградский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для армии РФ.

"Последовательно работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии. Россия должна сполна ощутить последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины", - отметили в Генштабе.

Удары по российским НПЗ

13 августа украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области. По данным ГУР Минобороны, под удар попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода в городе Унеча.

Операция была осуществлена ГУР совместно с подразделениями Сил Обороны Украины. В Генштабе отметили, что зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Также была информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов.

