Россия действует в Европе так же, как когда-то делала в Украине, говорит Кирилл Буданов.

Сейчас расширение российско-украинской войны на страны Европы не происходит, однако в дальнейшем это возможно. Такое мнение во время Kyiv International Economic Forum высказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает корреспондент УНИАН.

"Географически по странам - нет. Через несколько лет с максимальной вероятностью", - сказал Буданов.

Он пояснил, что провокации, которые РФ сейчас осуществляет в Европе, она уже проводила в Украине в начале войны в 2014 году.

Видео дня

"У меня есть карта, на нее наносится каждый день дополнительные события, которые произошли. И когда на нее смотришь - очень просто понять, что происходит. Мы видели то же самое в конце 2013-2014 годах, один в один. Только тогда не было дронов, были немного другие формы. А все остальное есть. Начиная с диверсий и саботажных акций, заканчивая антинациональными акциями, пророссийскими призывами, что руководство идет не туда, все не так. Все это было. Просто это повторение того, что отработано. И к сожалению, стоит признать, очень хорошо сработало", - добавил Буданов.

Провокации РФ в Европе: что надо знать

Ранее стало известно, что на границе РФ с Эстонией появились так называемые "зеленые человечки". Аналитики из института изучения войны назвали это "фазой ноль" подготовки РФ к вторжению в европейские страны.

Они отметили, что эта фаза предусматривает формирование информационно-психологических условий перед открытыми боевыми действиями. В частности одна из сторон проводит пропаганду, чтобы оправдать будущую войну, а также дестабилизирует ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: