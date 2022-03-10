Журналист-расследователь Христо Грозев считает также, что самый кровопролитный период продлится максимум 10 дней.

Россия может перевести войну с Украиной на "замороженный этап".

Такое мнение журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев высказал в интервью Олеси Бацман.

По словам Грозева, "сложно назвать" дату завершения войны России против Украины.

"Потому что это скорее всего будет не отрывочный такой конец, в котором вот сегодня закончиться война. Боюсь, что будет период, в котором будет непонятно, закончилась война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое важное, и я думаю, что мы приближаемся к этому, что это вопрос недели, может быть, недели или 10 дней", - сказал Грозев.

Свое мнение он обосновал тем, что ресурсы России истощаются.

"Они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна, но остановить ее на каком-то замороженном этапе", - добавил Грозев.

Ранее журналист-расследователь Христо Грозев заявил об уверенности, что Россия исчерпала практически все свои военные ресурсы во время вторжения в Украину.

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