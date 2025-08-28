По предварительным данным, по состоянию на 09:00, было сбито/подавлено 589 вражеских воздушных целей.

В ночь на 28 августа (с 19:30 27 августа) россияне нанесли массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. В целом враг применил 629 средств воздушного нападения, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Речь идет о 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - Россия, Гвардейское - временно оккупированная территория Крыма.

Также враг запустил 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей России, 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской областей России, а также 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области России.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей", - говорится в сообщении.

Это 563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 18 крылатых ракет Х-101.

"Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях", - отметили в ВС ВСУ.

Атака россиян на Киев

Как сообщал УНИАН, в Киеве после российского обстрела из-под завалов удалось достать живыми трех человек. По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги, под завалами многоэтажки еще могут находиться 9 человек.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что количество погибших в результате вражеской атаки возросло до 12 человек, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.

