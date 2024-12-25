Воздушная тревога охватила всю территорию страны.

Утром в среду, 25 декабря, Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о пуске ракет российскими захватническими войсками.

Информация о пусках крылатых ракет типа "Калибр" появилась в официальном Telegram-канале Воздушных сил в 05:24. Кроме того, Украина до сих пор находится под атакой российских беспилотных летательных аппаратов. Дроны типа "шахед" фиксируют на севере Черниговщины, на севере Сумщины, на востоке и юге Полтавщины и на западе Харьковщины.

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Обновлено в 05:53: Военные пишут об активности тактической авиации РФ на северо-восточном направлении. Из-за этого для прифронтовых областей существует угроза применения авиационных средств поражения.

Атака на Украину 25 декабря

Напомним, ночью военные также сообщили о взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС. По данным мониторинговых каналов, они уже совершили пусковые маневры.

В течение ночи по территории Украины также летали дроны-камикадзе. В областной военной администрации Киевской области сообщали о работе сил противовоздушной обороны.

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