Они являются носителями ракет Х-101.

Российские захватчики подняли с аэродрома "Оленья", что находится в Мурманской области, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Об этом в 01:36 сообщили в Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Количество бортов не уточняется - речь идет о группе. Она держит южный курс:

"Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".

Российские удары по Украине

Как известно, прямо сейчас страна находится под атакой российских беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed", в ряде областей уже длительное время звучит воздушная тревога. Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

Видео дня

Днем армия Российской Федерации нанесла баллистический удар по жилому дому в Кривом Роге, под завалами оказались люди. Известно о погибшем и 11 пострадавших, также в результате атаки повреждены многоэтажки, магазины, объекты бизнеса, автомобили и контактная сеть электротранспорта.

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