БпЛА типа "шахед" передвигаются очень медленно и считаются малоразмерными целями.

Ракеты морского базирования типа "Калибр" проще сбить чем "шахеды", которые медленнее - капитан 114 Бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Дмитрий Шкаревский говорит, что дроны трудно "поймать" на прицел.

"На моем счету есть две сбитых цели. Это ракеты типа "Калибр". И пытался сбить "шахеды", но есть большая специфика между этими двумя целями. Потому что ракета летит значительно быстрее, и захватить ее с помощью прицела на самолете значительно легче...", - сказал Шкаревский.

Он добавил, что БПЛА типа "шахед" передвигаются очень медленно. Такие беспилотники считаются малоразмерными, не скоростными воздушными целями и захватить их "нашими прицелами" очень сложно. Военный добавил:

Видео дня

"Сами понимаете, что самолеты довольно старые. И наши техники делают все, чтобы они работали как можно лучше и поэтому стараемся работать с тем, что есть".

Война в Украине - применение "Калибров"

Напомним, по данным ВМС ВСУ, ракеты морского базирования "Калибр", которые РФ использует против Украины, уже не так эффективны, как были в начале полномасштабного вторжения, поэтому враг их использует комплексно. В Черном море почти все время находится субмарина ЧФ РФ с такими ракетами на борту и военные советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В то же время, по их словам, украинские специалисты уже научились сбивать "Калибры", количество таких уничтоженных целей часто достигает 100%. Поэтому враг обычно использует вместе с другими видами ракет, чтобы истощить украинскую ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: