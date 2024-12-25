Ночью украинская противовоздушная оборона отбивается от очередного нападения российских дронов-камикадзе типа "Shahed".

Воздушная тревога объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях, а также в столице.

В Киевской областной военной администрации сообщали о работе противовоздушной обороны в регионе. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, "шахеты" фиксируют в центре и на юго-востоке Черниговщины, на севере Киевщины, на границе Киевщины и Винницкой области, на юге Хмельницкой области.

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Обновлено в 00:45: Несколько ударных дронов летят в сторону Киева с юго-запада и юго-востока.

Обновлено в 00:40: Беспилотники заметили на востоке Черниговщины, а также на севере, юге, востоке и западе Киевщины.

Обновлено в 00:15: Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят из Брянской области на Черниговщину, курс - южный/юго-западный.

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