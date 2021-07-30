На временно оккупированную территорию в Луганской области перевезены самоходные артиллерийские установки после проведения ремонта на предприятиях РФ.

С территории РФ на временно оккупированную часть Донбасса было завезено новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе - противотанковые управляемые ракеты, снайперские комплексы, противотанковые и противопехотные мины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Командование ВС РФ продолжает усиливать боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Указывается, что в течение текущего месяца через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ было завезено более 1,4 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе противотанковые управляемые ракеты, снайперские комплексы, противотанковые и противопехотные мины.

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Кроме того, на временно оккупированную территорию в Луганской области перевезены самоходные артиллерийские установки после проведения ремонта на предприятиях РФ.

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Автор: Константин Гончаров