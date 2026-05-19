Римское папство выросло из раннего христианства и постепенно стало духовным центром всего западного мира.

Чтобы понять популярность Папы Римского, достаточно взглянуть на его полный официальный титул: "Епископ Рима, Викарий Христа, Преемник Князя Апостолов, Раб рабов Божьих…" – согласитесь, звучит впечатляюще. Однако его авторитет возник далеко не сразу и стал результатом длительного исторического развития, тесно связанного не только с богословием, но и с политикой средневековой Европы.

Разберемся, кто по преданию стал первым Папой Римским, как он обрел власть и почему его не признали православные христиане.

Когда появился первый Папа Римский – первые века христианства

В первые века своего существования христианство представляло собой сеть местных церквей с несколькими наиболее влиятельными региональными центрами: Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим и Рим.

Видео дня

Каждый з них имел собственную богословскую традицию и "огласительное училище" – центр обучения и подготовки священнослужителей. Так, например, самое первое известное христианское учебное заведение возникло в Александрии в конце II века – Александрийская катехетическая школа.

Причем церкви эти не подчинялись какой-либо иерархией и существовали на равных началах, объединенные общей верой. Да и само слово "папа" вплоть до IV века использовалось как почетное обращение к разным высокопоставленным священникам и лишь позднее закрепилось исключительно за епископом Рима (кстати, глава православной церкви носит титул "патриарх", что также происходит от слова "отец").

Наконец, хотя первым Папой считается апостол Петр, якобы получивший свой статус непосредственно от Иисуса Христа (об этом еще упомянем), как произошло избрание Папы Римского после него – достоверно неизвестно.

Более того, по мнению ряда историков, Римская церковь вплоть до III века управлялась коллегией священников, а идея единого главы обосновывалась прежде всего борьбой с ересями – чтобы в случае разногласий внутри церкви можно было ориентироваться на решение одного авторитетного "арбитра".

Даже сами папы долгое время не заявляли о безусловной власти над всей Церковью, а некоторые – прямо предостерегали от чрезмерного возвышения отдельных церковных лидеров (например, Григорий I, который, кстати, первым начал использовать скромный титул "Раб рабов Божьих".

Как появился Папа Римский, какого мы знаем сегодня – рост влияния

Ситуация начала меняться после того, как император Константин легализовал христианство в IV веке. Он и его преемники стремились опереться на новую популярную религию, особенно распространенную среди армии и городского населения, а Римская церковь оказалась удобной еще и потому, что находилась прямо под боком – в самой столице империи.

Первоначально такое сотрудничество было взаимовыгодным: императоры получали дополнительную поддержку, христиане перестали подвергаться гонениям, а римские епископы – начали усиливать свое влияние.

Причем особенно важную роль в этом сыграл папа Лев I, развивший идею особого статуса Рима как центра единой Католической – то есть "Вселенской" – Церкви.

Основанием для этого стала евангельская фраза Христа, обращенная к апостолу Петру: "Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою" (Мф. 16:18). Этот текст стал пониматься как указание на особую роль Петра и его преемников, а поскольку, согласно преданию, Петр проповедовал и погиб именно в Риме, это стало объяснением того, кто такой Папа Римский и аргументом в пользу его авторитета.

После распада Западной Римской империи папы сохранили огромное влияние и фактически стали политическими правителями Рима. Особенно заметно это проявилось в 800 году, когда папа Лев III короновал Карла Великого императором "новой" Священной Римской империи.

С этого момента папское благословение стало важным символом легитимности власти, а римский престол превратился в один из ключевых политических институтов Европы.

Почему православные не признают папу римского – раскол церквей

Со временем папы все глубже вовлекались в европейскую политику, что, в свою очередь, подрывало их духовный авторитет. Кризис достиг пика во время Западного раскола XIV–XV веков, когда несколько претендентов одновременно объявили себя законными папами и взаимно отлучали друг друга от церкви. Это событие серьезно ослабило доверие к папству и подготовило почву для протестантской Реформации.

Позднее Первый Ватиканский собор 1869–1870 годов утвердил догмат о папской непогрешимости в вопросах веры, что отвадило от римской церкви не только протестантов, но и некоторых католиков, которые перестали подчиняться Понтифику (так называемые "старокатолики").

Православные богословы, в свою очередь, отвергали папское верховенство прежде всего потому, что считали раннюю Церковь союзом равных поместных церквей, а не централизованной монархией. В православной традиции римский епископ признается важнейшим патриархом древности, но не единственным главой всей Церкви.

Причем после переноса столицы Римской империи в Константинополь усилился уже Константинопольский патриарх, влияние которого распространилось на Балканы и Восточную Европу. После этого Константинопольская церковь развила собственную традицию преемственности от апостола Андрея Первозванного.

Сегодня отношения между католиками и православными остаются сложными, однако в последние десятилетия обе стороны все активнее участвуют в экуменическом диалоге, стремясь снизить многовековое противостояние.

Ранее мы выпустили православный календарь церковных праздников в этом мае.

Вас также могут заинтересовать новости: