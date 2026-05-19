'Подразделение РФ вывели аж под Москву': боец об освобождении Отрадного в Харьковской области

Украинские военные объявили об освобождении Отрадного значительно позже.

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что село Отрадное в Харьковской области полностью освобождено, там нет остатков российских оккупантов. Об этом заявил офицер отдела коммуникаций 16-го армейского корпуса под псевдонимом Ганз в эфире Армия FM.

"Ну, может, где-то кто-то там спрятался, но вероятность этого минимальна. Фактически мы объявили об освобождении Отрадного значительно позже. Это устоявшаяся практика. Когда село было зачищено и вокруг него провели зачистку лесополос, закрепились, только после этого мы уже фактически заявили о том, что село было освобождено. Я хотел бы обратить внимание, что мы заявили об этом 15-го, а село зачистили еще раньше. Но если мы будем оценивать работу, которая была проведена вокруг Отрадного, я бы хотел обратить внимание, что примерно месяц назад похожая операция, только в меньших масштабах, была проведена 129-й бригадой возле населенного пункта Амбарне. Тогда удалось на таком участке фронта, значительно меньшем, вытеснить врага за границу", - поделился военный.

По его словам, после этого защитники внимательно изучили новые методические рекомендации, подключили искусственный интеллект и задали вопросы ChatGPT.

"На самом деле просто проанализировали те действия, которые произошли на этом локальном участке фронта, после чего немного масштабировали. Прежде всего - это разведка, это планирование, прогнозирование возможного развития событий: как будет реагировать противник, что они могут противопоставить, как они будут действовать. Во-вторых, это главный вопрос, который сейчас возникает на любом участке фронта - это логистика, обеспечение своих подразделений всем необходимым. Следующий вопрос, который нам во взаимодействии с другими подразделениями корпуса удалось решить - это изоляция района ведения боевых действий. То, что называют "кольцевая зона" и другие модные слова", - высказался боец.

Ганц объяснил, что это лишает врага возможности подвозить боеприпасы и подтягивать личный состав. По его словам, во взаимодействии с батальоном беспилотных систем, с беспилотниками бригады, военным удалось решить эту проблему.

"Но главный вопрос, который нам удалось решить в ходе боевых действий, - это синхронизация действий всех подразделений. БпЛА, артиллерия, авиация - все работают на пехоту, все работают на штурмовиков. Потому что главное: у вас могут быть чудо-операторы, чудо-артиллеристы, но пока туда не зашел пехотинец, пока туда не зашел штурмовик - это не наша территория. Считаю, что нам удалось это сделать. Нам удалось синхронизировать, создать единый командный центр, который анализировал действия, честно признавал ошибки, исправлял их и корректировал план действий в зависимости от обстановки", - подчеркнул офицер.

Воин отметил, что был еще один фактор, который они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. По словам осведомленных людей, командование 83-го мотострелкового полка РФ во главе с их командиром Денисом Чекуновым по прозвищу "Амур" почти 10 дней обманывали свое руководство, не рассказывали о реальном положении дел на фронте, благодаря чему помогли украинским подразделениям освободить украинскую территорию.

"Нами документально и визуально подтверждено уничтожение 59 оккупантов. Это то, что официально подтверждено, кого мы нашли. На самом деле потери у них значительно больше. Это и "трехсотые" - у них было порядка 60 человек. Но следует признать еще и такой момент, как большое количество "пятисотых". Это те, кто отказывался выполнять боевые задачи. Командование мотострелкового полка хаотично пыталось исправить ситуацию. Они соскребали всех, кого можно: тыловиков, артиллеристов, зенитчиков, писарей, поваров. Пытались формировать из них штурмовые отряды и бросали вперед. Те, кто был умнее, "пятисотили" еще в районе сбора - убегали, разбегались", - рассказал защитник.

Он добавил, что тех оккупантов, которые выходили, уничтожали, поскольку уровень их подготовки был очень низким.

"Это привело к тому, что на сегодняшний день это подразделение выведено аж под Москву. Как говорится - фактически стерлось в нуль. Там заводится новое подразделение", - подытожил Ганз.

Освобождение Отрадного - что известно

Как писал УНИАН, 15 мая стало известно, что ВСУ освободили от россиян Отрадное в Харьковской области. По словам военных, 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада провела штурмовые действия, нанесла противнику огневой удар и выбила его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

"В результате спланированной операции Силы обороны Украины осуществили зачистку населенного пункта Одрадное Двуречанского района Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль", - добавили в сообщении бригады.

К выполнению задачи были привлечены штурмовые подразделения, операторы БпЛА и артиллерия.

