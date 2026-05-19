Две китайские оборонные компании выпустили расплывчатые заявления, которые указывают на возможное установление нового рекорда в снайперской стрельбе на дальние дистанции. Об этом пишет Interesting Engineering, отмечая при этом, что ни одна из них не предоставила технических характеристик оружия или независимых подтверждающих данных.

В конце прошлого месяца компания Chongqing Changjiang Electric Appliances Industries Group, один из крупнейших китайских производителей боеприпасов, заявила в своем сообщении, что некий продукт "успешно обновил мировой рекорд для аналогичных продуктов" в ходе так называемого "специального испытания".

Днем позже компания Hunan Huanan OptoElectronic Group, поставщик оптики военного класса, выпустила краткое собственное заявление. В нем говорилось, что ее продукт использовался в "специальном снайперском испытании" и "снова помог системе обновить мировой рекорд в той же области".

Компания подчеркнула "четкое изображение" и "исключительно надежную оптическую ось" прицела, но не раскрыла никаких подробностей об условиях испытаний, предполагаемом рекорде или о том, какой именно продукт был задействован.

Возможная подсказка содержится в прошлогоднем сообщении компании Hunan Huanan OptoElectronic о том, что разработанная в Китае винтовка CS/LR24 успешно поразила пять из пяти целей на расстоянии около 9898 футов (около 3017 метров). Этот результат был назван рекордным для винтовки, использующей патроны калибра 8,6 мм.

Патрон 8,6 мм часто используется в высокоточной стрельбе на дальние дистанции, где критически важен баланс между отдачей, дальностью и поражающим действием.

Подтвержденный рекорд дальности поражения снайпером составляет 4000 метров, он установлен в августе прошлого года снайпером из украинского подразделения "Призрак", который использовал патроны большего калибра, чем 8,6 мм. После недавних заявлений двух китайских оборонных компаний на онлайн-форумах появились предположения, что использованная система могла превысить 11 483 фута (3400 м).

Рекорд украинского снайпера

Украинский боец попал из винтовки "Аллигатор" калибра 14,5 мм на расстоянии 4000 метров, ликвидировав двух оккупантов на Покровском направлении. Показательно, что предыдущий рекорд также принадлежал украинцам: не так давно боец подразделения СБУ ликвидировал оккупанта на дальности 3800 метров из украинской винтовки "Властелин горизонта".

